Shaw zorgt voor snelste goal ooit in EK-finale

Luke Shaw rondde na 1 minuut en 57 seconden een voorzet van Kieran Trippier doeltreffend af. Daarmee bracht de verdediger van Manchester United de snelste treffer ooit in een EK-finale op zijn naam.



Shaw, die in Londen zijn zestiende interland afwerkt, had nog niet eerder voor Engeland gescoord. Voor Italië is het de eerste achterstand in een reeks van negentien interlands.