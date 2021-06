VideoBondscoach Frank de Boer moet nog nadenken over het strijdplan van het Nederlands elftal voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië. ,,Natuurlijk kunnen we de meeste jongens wel om de vier dagen een wedstrijd laten spelen”, zei hij. ,,Maar we gaan zien of dat verstandig is.”

Oranje is al zeker van de groepswinst na overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0). ,,Het kan dus zijn dat ik twee spelers aan de kant houd”, zei De Boer. ,,Sommige jongens zullen rust nodig hebben, anderen hebben baat bij wedstrijdritme. We moeten kijken hoe intens deze wedstrijd was en hoe de spelers herstellen. Maar het zou ook kunnen dat ik vijf man gedeeltelijk laat spelen, zodat ik weer veel kan wisselen. Ik moet het echt met de medische staf gaan bespreken. Het is ook heel warm. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

Nederland sluit maandag de groepsfase af tegen Noord-Macedonië. Volgende week zondag wacht een achtste finale tegen de nummer 3 van groep D, E en F in Boedapest. ,,We moeten goed naar de fitheid van onze spelers kijken, want we willen ook naar de kwartfinales en liefst verder”, zei De Boer. ,,Ik denk nog steeds dat we iedere ploeg kunnen verslaan als we goed spelen.”

De Boer sluit ook niet uit of Oranje tegen Noord-Macedonië van systeem wisselt en met drie aanvallers gaat spelen. ,,Dat kan zeker”, zei De Boer. ,,Ook dat zit in mijn hoofd, al spelen zij ook met vijf verdedigers. Maar het zou kunnen dat we er een extra vleugelaanvaller bij zetten.”

De Boer erkende na de zege van Oranje op Oostenrijk (2-0) op het EK dat zijn ploeg tot meer in staat is. ,,Vooral in balbezit lieten we soms niet zien wat we kunnen”, zei hij. ,,Maar uiteindelijk ben ik zeer tevreden. We hebben nauwelijks een kans weg gegeven.”

,,Het was een beetje het tegenovergestelde als zondag tegen Oekraïne”, verwees De Boer naar het gewonnen eerste groepsduel (3-2). ,,Toen vond ik ons beter bij balbezit maar gaven we wel kansen weg. We hebben ook wel vier goede kansen gemist. De uitslag had dus hoger kunnen uitvallen. En we zijn nu al zeker van de groepswinst en een plek in de achtste finale.”

De Boer startte met Wout Weghorst en wisselde de spits na ruim een uur voor Donyell Malen, die slechts 3 minuten in het veld stond toen hij de 2-0 van Denzel Dumfries inleidde. ,,Ik zeg niet dat Donyell niet in de basis kan beginnen”, zei De Boer.,,Maar je ziet wat hij met zijn snelheid kan brengen als de ruimtes op het veld groter worden.”

Niet Memphis Depay maar Denzel Dumfries werd als ‘man van de wedstrijd’ verkozen. Depay opende de score met een benutte strafschop maar speelde niet zijn beste wedstrijd. “Maar hij maakt wel de 1-0 en leidt ook de 2-0 in”, zei De Boer. “Laat Memphis maar in het toernooi groeien en er straks in de grote wedstrijden staan.”

Dumfries haalde de strafschop binnen, die Depay benutte en maakte zelf de 2-0. Hij was zondag ook al bij alle drie de treffers tegen Oekraïne betrokken.

EK 2008 De situatie doet denken aan de zomer van 2008. Dat was de laatste keer dat het Nederlands elftal bij een EK de groepsfase overleefde. Tegen de verwachting in won de formatie van de toenmalige bondscoach Marco van Basten ruim van favorieten Italië (3-0) en Frankrijk (4-1). Die twee landen stonden twee jaar eerder nog in de finale van het wereldkampioenschap. Oranje was daarmee zeker van de kwartfinales. Van Basten stuurde in de laatste groepswedstrijd tegen Roemenië in Bern een geheel ander elftal het veld in. Van de spelers die eerder in de basis stonden, bleven alleen Khalid Boulahrouz en Orlando Engelaar over. Onder anderen Robin van Persie en Arjen Robben mochten voor het eerst dat toernooi vanaf het begin meedoen. Ook spelers als Demy de Zeeuw, Ibrahim Afellay en Klaas-Jan Huntelaar schoven door naar de basisploeg.

Volledig scherm Frank de Boer met Ruud van Nistelrooy. © EPA

Oranje won in een weinig verheffende wedstrijd met 2-0. Beladen was het duel wel. Twee dagen voor de wedstrijd tegen Roemenië overleed Anissa, het in het ziekenhuis van Lausanne te vroeg geboren dochtertje van Boulahrouz, die dus wel bij de selectie bleef.

Met Rusland als tegenstander in de kwartfinale, en het flitsende spel tegen de Italianen en Fransen nog in het achterhoofd, leek de weg naar de halve eindstrijd open te liggen. Oranje kwam tegen de Russen niet meer in de ‘flow’ en bovendien oogde het elftal van Guus Hiddink fitter. Ruud van Nistelrooy zorgde er met een doelpunt kort voor tijd voor dat er nog een verlenging kwam (1-1), maar daarin sloegen de Russen toe: 1-3.

De Boer kan, als hij de puzzel de komende dagen gaat leggen, veel informatie inwinnen bij een van zijn assistenten. Van Nistelrooy zit dit EK naast de bondscoach op de bank.