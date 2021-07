Southgate neemt schuld op zich voor penaltydrama: ‘Het was een gok’

Engeland verloor de strafschoppenreeks in de EK-finale met 3-2, na een eindstand van 1-1 in de reguliere speeltijd en de verlenging. Namens de thuisploeg misten achtereenvolgens Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, na treffers van Harry Kane en Harry Maguire. Southgate bracht Rashford en Sancho in de laatste minuut van de tweede verlenging speciaal nog in, zodat ze een strafschop konden nemen. Ook Saka was een invaller, in de 70ste minuut voor Kieran Trippier.