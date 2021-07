Southgate voor halve finale tegen Denemarken: ‘We zijn beter voorbereid dan op het WK 2018'

Engeland won in 1966 de wereldbeker. Daarna wist de nationale voetbalploeg zich nooit meer voor een finale te plaatsen. Southgate: ,,Nu komen de wedstrijden waarvan je later altijd nog weet waar je op dat moment was en hebt gekeken. Het is mooi om te zien dat mensen waarderen wat spelers hebben bereikt, dat ze zich met elkaar verbonden voelen.”

,,Coach zijn is een beetje zoals ouder zijn. Het gaat niet meer om jou, maar het gaat erom wat je doorgeeft aan een ander. Ten opzichte van de halve finale van het WK 2018 (tegen Kroatië, red.) zijn we beter voorbereid. We hebben het al eens meegemaakt. Dat is niet per se bepalend of je wint of verliest, maar je kunt je wel beter voorbereiden. Na de wedstrijd in Rome hebben we bescheiden feest gevierd terwijl de knock-outwedstrijden op het WK emotioneel veel energie vergden. Nu is iedereen vrij kalm. We weten dat we nog niets hebben bereikt.”