Spanje-paria Morata is klaar met kritiek: ‘Genoeg is genoeg’

Vooral het feit dat zijn vrouw en kinderen bedreigd werden, vindt Morata veel te ver gaan. Inmiddels is de kritiek overigens wat gaan liggen omdat hij in de achtste finale tegen Kroatië goud waard was door de 3-4 te maken in de verlenging, maar het is de spits niet in de koude kleren gaan zitten. ,,De kritiek op mijn vrouw en kinderen, die er echt onder gebukt gaan, is niet prettig. Slecht nieuws trekt meer aandacht dan goed nieuws. Het is duidelijk dat het beste is om geen aandacht te besteden aan wat er op sociale media verschijnt. Maar genoeg is genoeg.”