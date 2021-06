Spanje stelt wéér teleur, Lewandowski bezorgt Polen een punt

Lewandowski maakte mede daarom vrij snel na de hervatting gelijk. De spits van Bayern München, één van de beste van de wereld, kopte raak na een voorzet van Kamil Józwiak. De gelijkmaker kwam niet eens geheel onverwacht. Kort voor rust had Karol Swiderski al op de paal geschoten, waarna Lewandowski verzuimde in de rebound te scoren.



Na de gelijkmaker kwam de VAR Spanje te hulp, door een strafschop te geven na een onnodige en misschien onbewuste overtreding van de Pool Jakub Moder. Ook hier deden de Spanjaarden weinig mee. Gerard Moreno, die kort geleden via penalty’s in de finale tegen Manchester United met Villarreal de Europa League won, schoot op de paal. Morata verprutste de rebound.



,,Het was gewoon slecht”, zei aanvoerder Jordi Alba naderhand. Kansen op het bereiken van de tweede ronde zijn er nog wel. Alba: ,,We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen. Ik heb er ook nog wel vertrouwen in. We hebben vandaag ook tot het einde gevochten om de winnende treffer te maken. We verzuimden echter de kansen te benutten. Ja, we staan onder druk nu. Maar we gaan niet aan onszelf twijfelen.”