Spelers Oranje prijzen ‘emotionele’ Blind: ‘Hij heeft gestreden voor het team’

Hoe een hor­ror-incident met Eriksen voor een hartverwar­men­de regen aan steunbetui­gin­gen zorgde

13 juni De voetbalwereld is zaterdag hevig opgeschrikt door een tragisch voorval met Christian Eriksen (29) in de hoofdrol. De Deense sterspeler zakte in elkaar tegen Finland. Na onheilspellende taferelen en een heldhaftig optreden van captain Simon Kjaer haalde iedereen opgelucht adem.