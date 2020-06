Stortvloed aan wedstrijden voor Oranje-toppers: De Ligt kan aan EK starten met 82 duels in de benen

Twaalf resterende competitieduels afwerken vóór 2 augustus, dat is het devies in Italië. Een welverdiende vakantie voor Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten is uitgesloten, want vijf dagen later dient de twintigjarige verdediger aan te treden tijdens het geïmproviseerde Champions League-toernooi in Lissabon. Al vrij snel daarna staat de nieuwe competitie, het bekertoernooi, de Champions League én de Nations League weer op het programma. Met een beetje 'pech’ wint Juve dit jaar het miljoenenbal, waardoor de UEFA Super Cup in de overvolle agenda van De Ligt moet worden bijgeschreven.

Het is de keiharde realiteit voor de twintiger. In totaal kan de teller voor De Ligt, als zijn Juventus nergens voor uitgeschakeld wordt en coach Maurizio Sarri besluit de oud-Ajacied altijd op te stellen, op liefst 82 wedstrijden komen te staan als hij zich in juni gaat klaarstomen voor deelname aan het EK voetbal. Dat betekent een krankzinnig gemiddelde van één wedstrijd per 4,5 dagen. Het Nederlands elftal lijkt de dupe te worden van de enorme waslijst aan afspraken die voor De Ligt de komende maanden gepland staan.

Aantal wedstrijden die De Ligt voor zijn kiezen kan krijgen tot EK

• Serie A: 50 duels

• Champions League: 17 duels

• Coppa Italia: 5 duels

• Italiaanse Supercoppa: 1 duel

• UEFA Super Cup: 1 duel

• Interlands: 8 duels*

* zes Nations League-wedstrijden en twee oefenduels

Volledig scherm De Ligt na de zege op Noord-Ierland, die plaatsing voor het EK betekende. © Pim Raa Fotografie

Niet alleen De Ligt kan een zware periode tegemoet zien. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen bij Liverpool vanaf dit moment in tachtig wedstrijden op het opstellingsformulier worden gezet, te beginnen vanmiddag op bezoek bij Everton. Door de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Atlético Madrid krijgen de Oranje-basiskrachten na 26 juli de tijd om de batterij op te laden. In Engeland worden twee bekertoernooien afgewerkt: de FA Cup en de EFL Cup. In onderstaand overzicht zijn returns in de bekertoernooien buiten beschouwing gelaten.

Aantal wedstrijden voor Van Dijk en Wijnaldum

• Premier League: 47 duels

• Champions League: 13 duels

• Bekertoernooien: 11 duels

• Community Shield: 1

• Interlands: 8 duels

Frenkie de Jong kan bij FC Barcelona in totaal 77 wedstrijden in actie gaan komen in aanloop naar het EK, als zijn huidige spierblessure tenminste geen roet in het eten gooit. Het verschil met Oranje-internationals die in de eredivisie spelen, is enorm. Mede door de definitieve streep die door het huidige eredivisieseizoen is gezet, hoeven Oranje-internationals in eigen land minder te vrezen voor oververmoeidheid. Voor Daley Blind zou het aantal met 34 eredivisieduels, vijf bekerwedstrijden, dertien Champions League-affiches, acht interlands en de eventuele Johan Cruijff Schaal op 'slechts’ 61 komen.

Aantal wedstrijden voor Frenkie de Jong

• La Liga: 46 duels

• Champions League: 17 duels

• Copa del Rey: 4 duels

• Spaanse Supercup: 1 duel

• UEFA Super Cup: 1 duel

• Interlands: 8 duels

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Getty Images