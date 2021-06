Supercijfers: Oranje is de koning van de EK-groepsfase

Het Nederlands elftal sloot gisteravond een perfecte groepsfase af met een 0-3 overwinning op Noord-Macedonië. Ook aan de ontmoetingen met Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) hield Oranje de volle buit over. Nederland blijkt de succesformule voor een sterke poulefase in handen te hebben.

Ook in 2000 en 2008 eindigde Oranje de poule namelijk met ‘negen uit drie'. Daarmee mag het met recht tot koning van de groepsfase worden bestempeld. Geen land behaalde in de EK-historie zoveel perfecte scores als Oranje. Tot succes leidde het echter nog niet. In 2000 strandde het avontuur in de halve finale na een dramatische strafschoppenreeks tegen Italië, in 2008 bleek het Rusland van Guus Hiddink in de kwartfinale te sterk (1-3).

Het Nederlands elftal is tijdens de huidige EK-editie niet het enige land dat de poulefase foutloos overleefde. Ook Italië en België pakten negen punten en waren al voor hun laatste groepsduel verzekerd van een ticket naar de volgende ronde. In de andere drie poules hebben de koplopers punten gemorst. Nederland neemt het in de volgende ronde op tegen de nummer drie van poule D, E of F.

Tegen Noord-Macedonië kon Oranje vooral vertrouwen tanken richting de achtste finales, waarvan de tegenstander nog niet bekend is. Met drie treffers brak de ploeg van bondscoach Frank de Boer een stokoud record. Oranje scoorde voor de tiende interland op rij minstens twee goals. De vorige recordserie, negen duels op rij met twee of meer treffers, dateert van 1934-1935.

Wijnaldum passeert topaanvallers

Georginio Wijnaldum speelde een grote rol in de eenvoudige overwinning van Oranje. De middenvelder was de maker van de 0-2 en 0-3 en steeg daarmee opnieuw op de all-time topscorerslijst van het Nederlands elftal. Met 25 goals staat hij nu op gelijke hoogte met Rafael van der Vaart. Dankzij zijn dubbelslag is hij inmiddels Marco van Basten en Dirk Kuyt gepasseerd.

Het was Memphis Depay die Oranje voor rust op aangeven van Donyell Malen op voorsprong schoot. De kersverse aanvaller van FC Barcelona verhoogde zijn toernooitotaal daarmee naar twee, na zijn benutte strafschop tegen Oostenrijk.