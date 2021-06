Swingend Italië geeft opnieuw signaal af met klinkende zege op Zwitserland

Italië heeft de andere landen op het EK nog maar eens een signaal afgegeven. Nadat Turkije al in de eerste EK-wedstrijd met 3-0 werd verslagen, moest vanavond ook Zwitserland eraan geloven. De Azzurri scoorden tot het duel met Turkije nooit drie keer in een EK-wedstrijd, maar dat kunstje werd vanavond nogmaals herhaald: 3-0. Goed voor een plek in de achtste finale van het EK.

Dat de Italianen vol overtuiging het Italiaanse volkslied Il Canto degli Italiani mee kunnen zingen, dat zijn we inmiddels wel gewend. Maar het spel van de ploeg van Roberto Mancini is vooralsnog minstens zo overtuigend de eerste twee EK-wedstrijden.

Giorgio Chiellini dacht na negentien minuten al de verdiende 1-0 voorsprong voor Italië te verzorgen, maar de VAR stak daar een stokje voor. De captain van Italië had hands gemaakt bij zijn poging de bal in het doel te koppen. Dat hij daarna de bal in de rebound alsnog tegen de touwen werkte en dus juichend zijn teamgenoten in de armen vloog, was allemaal voor niets. Een tegenvaller voor Chiellini die vier minuten later direct werd opgevolgd door een tweede. De captain van de Italianen moest zich geblesseerd laten vervangen door Francesco Acerbi.

Volledig scherm Giorgio Chiellini viert feest, maar zijn goal wordt afgekeurd. © EPA

Maar ook zonder Chiellini greep Italië de Zwitsers bij de strot. De 1-0 in de 26ste minuut was dan ook dikverdiend. Domenico Berardi zag na een goede actie Manuel Locatelli, zijn ploeggenoot bij Sassuolo, voor het doel staan en Locatelli hoefde de bal alleen maar binnen te schuiven. Nu had de VAR niets aan te merken op het doelpunt en de Italiaanse voorsprong was een feit.

Locatelli kroonde zich uiteindelijk tot de grote man van de avond, want zeven minuten na rust gooide de middenvelder van Sassuolo de wedstrijd ook direct in het slot. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de bal buiten bereik van Yann Sommer in de hoek. De 2-0 was daarmee een feit en omdat Zwitserland nauwelijks tot het doel van Gianluigi Donnarumma kwam, kwam de Italiaanse zege ook nimmer in gevaar.

Ciro Immobile deed er vlak voor tijd nog wel een schepje bovenop. De spits van Lazio scoorde alweer voor de derde keer op rij in een interland van Italië, dat daarmee voor de tweede keer op rij drie keer scoorde. Iets wat Italië tot dit EK nog nooit was gelukt. Daarmee geven Mancini en zijn spelers nog maar eens een fraai signaal af. Italië is bovendien het eerste land dat zich heeft verzekerd van de achtste finale.

Volledig scherm Ciro Immobile pikte zijn doelpuntje ook nog mee. © AFP Volledig scherm Manuel Locatelli viert zijn goal. © Pool via REUTERS

