‘Team Kuipers’ leidt vanavond EK-finale: ‘Zo'n vast team, het is net een huwelijk’

EK Podcast | ‘Als allerlaat­ste kunstje wereldkam­pi­oen worden met Oranje’

9 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast gaat het natuurlijk over de eerste gesprekken tussen de KNVB en Louis van Gaal. In Portugal sprak de directie van de bond met de beoogde opvolger van Frank de Boer. ,,Dat gesprek gaat over perspectief en de staf. Niet eens om geld”, vertelt Oranje-watcher Maarten Wijffels aan Etienne Verhoeff.