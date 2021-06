Terug naar normaal: Hongarije en Portugal spelen in bomvol stadion voor 67.000 fans

Toen de coronapandemie de wereld in zijn greep kreeg, werd er aanvankelijk helemaal niet gevoetbald. Later gebeurde dat wel, maar dan in lege stadions. Inmiddels weten we ook in Nederland weer een beetje hoe het voelt om te voetballen met supporters die toekijken. In de eredivisie waren er al een paar keer fans aanwezig, terwijl de tribunes ook bij de EK-duels in de Johan Cruijff Arena (deels) gevuld zijn. Zoals overigens ook in de andere speelsteden in Europa het geval is.