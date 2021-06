‘The Champ’ Pieter de Jongh ruikt zijn kans: ‘Samen met Ten Cate breng ik Oranje terug aan de top’

,,Ook The Champ heeft vanuit Afrika meegekregen dat collega Frank de Boer vertrekt bij het Nederlands elftal”, zegt de culttrainer op Instagram. ,,Als het volk het wil, dan ben ik beschikbaar.” De 50-jarige trainer heeft al iemand in gedachten om de functie mee te delen. ,,Ik wil dat dan doen met Henk ten Cate. Want samen brengen we Nederland terug aan de top. Laten we er voor gaan!”