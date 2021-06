Thomas Müller zit er doorheen na misser en aftocht Duitsland: ‘Dit doet verdomde pijn’

Hij had Duitsland naast Engeland kunnen schieten op Wembley. En doorgaans weet hij buitenkansjes als deze wel te benutten. Maar juist nu, in de slotfase van het duel in de achtste finale van het EK, lukte het Thomas Müller niet. En dat doet pijn bij de aanvaller van de Mannschaft .

Müller deelt op Instagram zijn gevoelens over de grote kans die hij kreeg om Duitsland in de 81ste minuut weer naast Engeland te schieten. De bal verdween echter langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. Even later was Harry Kane aan de andere kant wel scherp en met 2-0 was de wedstrijd definitief beslist.

,,Daar was het, dat ene moment dat je je uiteindelijk zult herinneren. Waarvoor je werkt, traint en leeft als voetballer. Dat moment waarop je het in je eigen handen hebt om je team terug te brengen in een spannende knock-outwedstrijd en een hele voetbalnatie in extase te brengen. Deze kans krijgen en hem vervolgens missen, doet me verdomd veel pijn. Het doet me pijn voor het team, mijn teamgenoten en onze coach, die me allemaal het vertrouwen gaven om op dat moment daar te zijn. Maar bovenal doet het pijn voor alle Duitse fans die ons ondanks alles hebben gesteund! Dank voor jullie steun!”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Duitsland wordt druk gespeculeerd of Müller (31) zijn laatste interland heeft gespeeld. De aanvaller van Bayern München was eerder al afgeschreven door de vertrekkende bondscoach Joachim Löw, maar keerde vlak voor het EK weer terug. Datzelfde geldt overigens voor Mats Hummels. En ook hij nam de tijd zijn gedachten op te schrijven.

,,Dit is het, het EK is voorbij", aldus Hummels op Instagram. ,,Ik zit hier in de bus en wil het niet geloven. De teleurstelling is groot voor ons allemaal. Uiteindelijk hebben we maar één van de vier wedstrijden gewonnen en dus gaan we terecht naar huis. Aan de andere kant heb ik gezien hoeveel we er de laatste weken individueel en als groep voor gedaan hebben. Ik vond het erg leuk om weer bij het nationale team te zijn en ik dacht dat we hadden wat nodig was om dit toernooi te winnen. Dat klinkt vreemd na onze nederlaag van vandaag, daar ben ik me natuurlijk van bewust.”

Quote Zodra het spannend wordt, roepen de spelers om hun moeder Mehmet Scholl

Spelers en vooral bondscoach Löw krijgen ervan langs

Mehmet Scholl is zoals altijd keihard in zijn oordeel over het Duitse team. ,,Ik krijg al vier jaar van alles over heen, omdat ik roep dat we de verkeerde kant op gaan", aldus de oud-international bij Bild. ,,Maar je zag het nu ook weer. Zodra het spannend wordt, roepen de spelers om hun moeder.”

Volledig scherm Joachim Löw krijgt er flink van langs. © AFP

Bild zelf schrijft in het commentaar vooral over bondscoach Löw. ,,Zijn eerste tien jaren waren geweldig, de laatste drie teleurstellend. Dat is het resultaat van zelfbedrog. Zowel Löw als technisch directeur Oliver Bierhoff weten dat het beter was geweest om afscheid te nemen na de 6-0 nederlaag tegen Spanje. Of anders na het 2-1 verlies tegen Noord-Macedonië.”

,,Iedereen had door dat het klaar was, maar de bond hield vertrouwen. Löw bleek veel te koppig en weigerde Joshua Kimmich op het middenveld te zetten, liet Müller niet op zijn favoriete plek spelen, wilde drie man achterin in plaats van de door de spelers gewenste vier en wisselde niet goed.”

,,Löw draagt ​​een ​​onzeker team over aan zijn opvolger Hansi Flick. Een team dat zich al jaren niet meer heeft ontwikkeld. De eerste taak zal zijn om de band met de fans te herstellen, want daar is veel mis gegaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.