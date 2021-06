Thorgan Hazard in jubelstemming, Eden Hazard vreest het ergste

De middenvelder werd door de UEFA gekozen tot Man of the Match , al erkende hij dat die prijs ook zomaar voor doelman Thibaut Courtois had kunnen zijn. ,,Hij heeft opnieuw laten zien dat hij de beste keeper ter wereld is. Thibaut redde ons een paar keer. We hebben een geweldige Thibaut nodig om door te gaan op dit toernooi.”

Broer Eden Hazard moest zich in de slotfase laten vervangen vanwege een hamstringblessure. De aanvaller van Real Madrid vreest voor een verrekking of mogelijk zelfs een scheurtje. ,,Ik voelde iets in mijn hamstrings en denk dat er een probleem is”, aldus de captain. ,,We moeten onderzoeken hoe ernstig het is. We zien wel of op tijd fit ben voor de kwartfinales.”



België neemt het daarin vrijdag in München op tegen Italië.