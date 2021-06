Toch geen opponent uit groep des doods: Oranje treft zondag Tsjechië in achtste finale

Oranje moet het in de achtste finales van het EK voetbal opnemen tegen Tsjechië. De strijd om een plek bij de laatste acht wordt aanstaande zondag om 18.00 uur in een volle Puskás Aréna (67.000 plekken) in Boedapest afgewerkt. De KNVB verwacht zeker 15.000 Nederlanders in de Hongaarse hoofdstad.

Oranje won zelf alle groepswedstrijden op het EK. Het eerste duel met Oekraïne eindigde in een 3-2 overwinning en vervolgens werd er tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië met respectievelijk 2-0 en 3-0 gewonnen. Met negen punten uit drie duels greep de ploeg van bondscoach Frank de Boer dan ook de groepswinst, waardoor Oranje in de achtste finales dus aan een van de vier beste nummers 3 werd gekoppeld. De afgelopen dagen werd er gevreesd voor een topland uit poule F, maar dat is dus geen mogelijkheid meer. De laatste pouleduels in groep F (Portugal-Frankrijk en Duitsland-Hongarije) beginnen om 21.00 uur. België treft zeer waarschijnlijk een land uit poule F in hun achtste finale, zondagavond in Sevilla.

Poll Plaatst Oranje zich voor de kwartfinale in Bakoe? Ja, Tsjechië moet geen probleem zijn

Nee, Tsjechië wordt het eindstation Plaatst Oranje zich voor de kwartfinale in Bakoe? Ja, Tsjechië moet geen probleem zijn (86%)

Nee, Tsjechië wordt het eindstation (14%)

Nederland en Tsjechië stonden elf keer eerder tegenover elkaar. De eerste keer was op 16 november 1994 in Rotterdam (0-0), de laatste keer op 13 oktober 2015 in Amsterdam (2-3 voor Tsjechië). Nederland won drie van de elf eerdere ontmoetingen, Tsjechië vijf. Twee keer stonden de nationale teams tegenover elkaar op een eindtoernooi. Op het EK 2000 won Oranje in Amsterdam met 1-0 door een penalty van Frank de Boer in de 89ste minuut. De Tsjechen wonnen met 3-2 van Oranje in de poulefase op het EK 2004 in Portugal, na de beruchte wissel Paul Bosvelt voor Arjen Robben door Dick Advocaat.

Volledig scherm Oranje verloor op het EK 2004 met 3-2 van Tsjechië. © Ras, Pim

Tsjechië derde in poule D

Tsjechië eindigde als derde in groep D. Door twee goals van Patrick Schick werd Schotland met 0-2 verslagen in het eerste pouleduel in Glasgow. Vervolgens was er op Hampden Park een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië, opnieuw na een goal van Schick. Gisteravond verloren de Tsjechen op Wembley met 1-0 van Engeland door een rake kopbal van Raheem Sterling na twaalf minuten.

Bayer Leverkusen-spits Schick is met drie treffers gedeeld topscorer op het EK. Ook Cristiano Ronaldo, Georginio Wijnaldum, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski en Emil Forsberg scoorden drie keer in de groepsfase.

Bondscoach Jaroslav Silhavy van Tsjechië sprak dinsdag na de nederlaag tegen Engeland zijn voorkeur uit voor het Nederlands elftal als tegenstander in de achtste finale. ,,Dat zeg ik vooral voor onze supporters. Voor hen is het vrij eenvoudig om naar Boedapest te komen”, zei hij.

Mocht Nederland de achtste finales winnen, dan wacht in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Wales en Denemarken. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 3 juli in Bakoe, ook om 18.00 uur Nederlandse tijd. De halve finales en finale van het EK worden gespeeld op Wembley in Londen.

Tsjechië is de huidige nummer 40 op de FIFA-wereldranglijst. Voormalig keeper Petr Čech is recordinternational van Tsjechië met 125 optredens voor de nationale ploeg. Jan Koller is topscorer met 55 goals in 91 interlands. Milan Baroš staat op de tweede plaats met 41 doelpunten in 93 interlands.

Volledig scherm Patrick Schick scoorde dit EK al drie keer voor de Tsjechen. © EPA

