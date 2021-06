Twee miljoen mensen volgden geïmproviseerde EK-uitzending

Frank de Boer: Maarten Stekelen­burg is mijn eerste keeper

12 juni De kogel is door de kerk: Maarten Stekelenburg is de eerste keeper van het Nederlands elftal tijdens het EK. De 38-jarige doelman heeft de strijd gewonnen van Tim Krul in aanloop naar het toernooi. Dat maakte bondscoach Frank de Boer vanmiddag duidelijk op de persconferentie. ,,Stekelenburg is mijn nummer 1 op dit moment.”