UEFA frustreert LHBT-gemeenschap: ‘Hun ego is belangrijker dan mensenrechten’

Rapportcij­fers Oranje | Blind en Wijnaldum uitblin­kers in ploeg zonder zwakke schakels

21 juni Het Nederlands elftal won ook zijn laatste poulewedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van bondscoach Frank de Boer was met 3-0 te sterk voor Noord-Macedonië. Traditioneel na elk duel van Oranje deelt verslaggever Mikos Gouka weer cijfers uit. Om in aanmerking te komen voor een beoordeling moet een international minimaal 30 minuten gespeeld hebben.