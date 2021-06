UEFA grijpt in na ophef: Oranje-opponent Oekraïne moet omstreden EK-shirt aanpassen

Video Depay blij voor aanvals­part­ner Weghorst: ‘Je ziet dat hij heel Nederland achter zich heeft’

6 juni Memphis Depay was in het oefenduel van Oranje met Georgië (3-0) opnieuw bij alle doelpunten betrokken. Hij opende de score en bereidde de treffers van Wout Weghorst en Ryan Gravenberch voor. De spits, woensdag goed voor twee treffers tegen Schotland, was echter vooral blij voor Wout Weghorst.