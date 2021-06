UEFA verbiedt regenboogvlag van Oranjefans in fanzone en stadion in Boedapest

Anti-homowet

Oranjefan Niels Borst is aanwezig in Boedapest. Hij zag dat een fan met een regenboogvlag werd opgepakt. „Ze werden zonder pardon de fanzone uitgezet”, zegt hij in gesprek met Tubantia. „Geen idee hoe dat verder afloopt.” In Nederland is veel ophef over de nieuwe antihomowet die is aangenomen in Hongarije. Diverse gemeenten laten daardoor uit protest vandaag de regenboogvlag wapperen.