UEFA worstelt met protestacties op EK, maar het tij is wel gekeerd

UEFA frustreert LHBT-gemeen­schap: ‘Hun ego is belangrij­ker dan mensenrech­ten’

22 juni Een NFL-speler die openlijk uit de kast komt aan de ene kant, de UEFA die regenboogkleuren verbiedt aan de andere kant. Het is een bewogen week op het gebied van lhbti-acceptatie in de sportwereld en bij Jan Pieter de Lugt van Pride and Sports overheerst de frustratie over de UEFA. ,,Ze vinden hun ego daar belangrijker dan mensenrechten.”