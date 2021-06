Uitblinker De Vrij in voetsporen Jaap Stam, Wijnaldum volgt zichzelf op na 2528 dagen

Stefan de Vrij was zondag één van de uitblinkers bij Oranje, zo blijkt ook uit de statistieken. Met behulp van databureau Opta zetten we de opvallendste feiten van Nederland - Oekraïne (3-2) op een rij.

• Stefan de Vrij heroverde in de Johan Cruijff Arena twaalf keer de bal tegen Oekraïne, het hoogste aantal voor een Nederlandse veldspeler in een EK-wedstrijd sinds Jaap Stam in 2004 tegen Duitsland (14).

• Denzel Dumfries maakte in de 85ste minuut de laatste winnende treffer van het Nederlands elftal op het EK sinds Frank de Boer in 2000 tegen Tsjechië in de 89ste minuut trefzeker was; Dumfries werd de eerste speler met elf balcontacten in de vijandelijke zestien dit EK.

Volledig scherm Feest bij Oranje op het EK van 2000 na de late goal van Frank de Boer. © Stanley Gontha

• Georginio Wijnaldum, die vijf keer scoorde en twee assists gaf in zijn laatste acht interlands, maakte de eerste treffer van Oranje op een eindtoernooi in 2528 dagen. Wijnaldum volgde zichzelf op, want hij scoorde als laatste international op het WK 2014 in Brazilië. In de strijd om het brons tegen het gastland maakte hij vlak voor tijd de 0-3.

• Maarten Stekelenburg werd met 38 jaar en 264 dagen de oudste Nederlander op een WK of EK. De doelman nam het record van Edwin van der Sar uit 2008 over (37 jaar, 236 dagen).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

• Memphis Depay zag voor het eerst in een interland zeven van zijn dribbels mislukken (11 aangegaan, 4 geslaagd) en was voor het eerst sinds 11 november 2020 niet direct betrokken bij een doelpunt in een wedstrijd voor het Nederlands Elftal.

• Wout Weghorst was in zijn laatste twee interlands goed voor vijf schoten en twee doelpunten, in zijn eerste vijf wedstrijden voor Oranje schoot de spits van VfL Wolfsburg slechts één keer en scoorde hij niet.

• Nederland loste zeven schoten binnen de eerste tien minuten, het hoogste aantal voor een team in de eerste tien minuten van een EK-duel sinds Opta het Europees kampioenschap in volledig detail analyseert (1980); nadien duurde het tot de 37ste minuut voor Oranje weer een schot loste.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.