Vertonghen wil Italië niet te veel complimenten geven: ‘Ze hebben me geïrriteerd’

De 0-2 was een collectieve fout, voor de 0-1 was Vertonghen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk. Een fase die hij nog geregeld zal afspelen in het hoofd, zo stelde hij achteraf. ,,Ik baal daar enorm van. Het was een periode van de match waarin we weinig balbezit hadden en ik wilde proberen de bal in de ploeg te houden. Achteraf bekeken was dat natuurlijk de foute keuze. Ik had die bal moeten wegtrappen. In de eigen zestien was het niet aangewezen om uit te voetballen. Een foute beslissing van mij.”