Vertrek bij Oranje past in reeks teleurstellingen in trainerscarrière De Boer

Drie keer op rij ontslag was voor de KNVB geen reden om De Boer vorig jaar niet op een lijstje van drie kandidaten te zetten, nadat de droom van Ronald Koeman over het trainerschap bij FC Barcelona werkelijkheid was geworden. Frank Rijkaard, vermoedelijk de eerste keus, wilde niet. Peter Bosz lag destijds nog vast bij Bayer Leverkusen en dus werd De Boer op 23 september benoemd tot bondscoach van Oranje.

In Panenka gaat het over de opvolger van Frank de Boer.

De Boer nam niet zijn eigen staf mee. Hij kreeg hulp van de assistenten Dwight Lodeweges en Maarten Stekelenburg. Tijdens het EK kwam daar Ruud van Nistelrooij bij. Ook de teammanager en de perschef waren al werkzaam bij de KNVB. In de aanloop naar het EK ging er best veel mis, ook in de communicatie. Eerst wel en slechts twee dagen later toch weer geen met het coronavirus besmette doelman Jasper Cillessen in de EK-selectie. Jeremiah St. Juste, opgenomen in de voorselectie, moet van een journalist horen dat hij op vakantie kon. Ook gegoochel met namen (Queensy Menig) en aantal speelminuten (Donny van de Beek) deden de wenkbrauwen fronsen.