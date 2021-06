Virologen: ‘Als je overwinningskater niet overgaat, laat je testen’

Dat er risico's zijn op een besmetting tijdens het bijwonen van een EK-potje is volgens virologen wel duidelijk. ,,Bij Duitsland-Hongarije zag je dat de Duitsers verwoed hun best deden om mensen maskers op te laten zetten en afstand te laten houden, maar daar trokken de Hongaren zich niks van aan’’, aldus arts-microbioloog Marc Bonten van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. ,,Het enige gunstige is dat het kijken van de wedstrijd in de buitenlucht plaatsvindt.’’

Daarom raden OMT-leden Marion Koopmans en Bonten Oranjesupporters aan om zich ‘ook bij de minst mogelijke klachten’ te laten testen. Koopmans: ,,Het staat of valt met discipline: testen vooral bij inreis (als je niet volledig gevaccineerd bent), testen voor de wedstrijd, en vooral ook testen bij de minst mogelijke klachten bij terugkomst.’’ Zij krijgt bijval van Bonten: ,,We hebben na het succes van Oranje tegen Noord-Macedonië niet apart het OMT bijeen geroepen. Maar als je na de overwinningskater nog steeds hoofdpijn hebt, laat je dan vooral testen.’’

Eigen verantwoordelijkheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er ‘op dit moment geen specifieke adviezen zijn aan mensen die naar Hongarije gaan om zich te laten testen bij terugkeer’, aldus woordvoerder Mina Goesjenova. ,,Maar wij rekenen wel op de eigen verantwoordelijkheid van supporters, je wilt niet je familie of vrienden besmetten.’’

De KNVB laat bij monde van woordvoerder Daan Schippers ook weten dat het de eigen verantwoordelijkheid van de Oranjefans is om een test te halen. ,,Wij adviseren supporters om zich óók in Hongarije aan de in Nederland geldende de maatregelen te houden. Ga dus niet helemaal los.’’