Vreselijk incident met Eriksen overschaduwt zege debutant Finland op Denemarken

Vlak voor rust ging Eriksen zonder dat daar aanleiding voor was naar de grond. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen de verzorgers versterking van medisch personeel, dat Eriksen op het veld reanimeerde.

Kort na het voorval werd het stil in voetbalstadion Parken. Na ruim tien minuten werd Eriksen per brancard, die met witte doeken omringd was, van het veld gedragen. Aangedaan zochten beide landen de kleedkamers op.



Ruim een uur na het ongeluk kwam het nieuws dat de wedstrijd toch zou worden uitgespeeld. Deense media beweerden dat de Deense selectie had gesproken met Eriksen. De UEFA en Deense voetbalbond meldden al dat de toestand van de middenvelder stabiel was.



De Finse aanvaller Joel Pohjanpalo maakte na een uur het enige doelpunt van de avond. Hij kopte raak op aangeven van Jere Uronen. Een kwartier voor tijd misten de Denen een penalty via Pierre-Emile Højbjerg. Normaal gesproken zou Eriksen de strafschoppen nemen bij Denemarken. Zijn vervanger Højbjerg faalde hopeloos.