Waarom de vibe van EURO 2000 met Bergkamp en Beckham dit EK volledig ontbreekt

Door Sjoerd Mossou



Het is dinsdagochtend en de Johan Cruijff Arena ligt er opgeruimd bij. Al vroeg in de ochtend is het voorplein schoongemaakt door mannen en vrouwen met veegmachines.



De herinnering aan een avond eerder zit hem nog vooral in de aankleding van het Amsterdamse stadion zelf: zo’n beetje alles is hier verpakt in lichtblauw, de huisstijl van de UEFA. Ook op een dag zonder wedstrijd krioelt het van de vrijwilligers, die volgens strakke protocollen het fort bewaken. Zelfs Ajax-directeur Edwin van der Sar mag dezer dagen niet zomaar naar binnen.