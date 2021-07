Waarom Engeland gevrijwaard blijft van dronkenschap, Wags en relletjes

Bonucci over theater Immobile: ‘De vreugde van die goal deed de pijn verdwijnen’

5 juli De Italianen kijken totaal anders naar de bizarre fase met Ciro Immobile in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. De spits ging theatraal tegen de grond, maar bleek plots genezen toen z’n ploeg scoorde. ,,We hebben erom moeten lachen”, zei ploegmaat Leonardo Bonucci er vandaag over.