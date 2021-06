Waarom fanatieke clubsupporters weinig hebben met de Oranjegekte

UEFA grijpt in na ophef: Oran­je-opponent Oekraïne moet omstreden EK-shirt aanpassen

10 juni Oekraïne, zondag de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het Europees kampioenschap, moet op last van de UEFA het speciaal voor het EK ontworpen shirt aanpassen. Volgens de Europese voetbalunie staat er een slogan op het tenue die ‘duidelijk van politieke aard is’. Dat is reglementair verboden.