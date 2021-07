Waarom Van Boekel als VAR niet ingreep: ‘Ik vind de penalty zwaar gestraft, laat dat gezegd’

Door Dominique Pichel



,,Ik heb mezelf al tientallen keren afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als ik wél had ingegrepen.” Een stilte valt. De gedachten van Pol van Boekel gaan een week terug in de tijd. Terug naar Wembley, naar de halve finale van het EK voetbal tussen Engeland en Denemarken. In de verlenging geeft scheidsrechter Danny Makkelie een penalty aan Raheem Sterling, volgens velen na een duikeling van de Engelsman. Dat is voor Van Boekel het moment om in te grijpen. De videoarbiter doet het niet. Harry Kane scoort en Engeland gaat naar de finale.