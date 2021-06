Wales neemt dankzij uitblinker Bale optie op volgende ronde na zege op Turkije

Stefan de Vrij: verdediger voor absolute fijnproe­vers

9:50 Net als Daley Blind had ook Stefan de Vrij het moeilijk met het drama rond Christian Eriksen. Desondanks nam hij bij de EK-start zijn reputatie van beste verdediger van de Serie A mee naar Oranje. Tegen Oekraïne had hij twaalf intercepties, alleen Jaap Stam had er ooit meer in één EK-duel (14). ,,Het is mijn taak. Maar natuurlijk voelt het goed als dat lukt.’’