Wales - Zwitserland

Levtsjenko laakt beslissing UEFA om Oekraïne-shirt te verbieden: ‘Onprofes­si­o­neel en laf’

10 juni Oekraïne moet op last van de UEFA de slogan ‘Glorie aan onze helden’ van het wedstrijdshirt verwijderen. En die beslissing kan op weinig begrip rekenen van VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, die geboren is in het land dat zondag de eerste tegenstander is van het Nederlands Elftal op het EK. ,,Ze zijn bezweken onder de druk van Rusland.”