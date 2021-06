Wijnaldum heeft alternatief voor shirtje trekken en Heitinga doet verkenning voor rondvaart

Aké en De Vrij spelen piano, Frenkie is de olijke buurjongen en Dumfries is ontwape­nend: Oranje is een bonte mix van typetjes

15 juni Onder Frank de Boer groeide stilaan het chagrijn over Oranje, maar zo snel kan het gaan: na één wedstrijd kantelde het sentiment in het land. Wat meehelpt, is de knuffelfactor van dit Nederlands elftal, dankzij een bonte mix van karakters en typetjes.