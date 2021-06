Wijnaldum heeft geen verklaring voor deceptie: ‘Vandaag was een offday’

Aanvoerder Georginio Wijnaldum keek bij de NOS dan ook terug naar die cruciale minuut. ,,In de tweede helft kregen we een goede kans en die moet je afmaken. Het werd na de rode kaart moeilijker om druk te zetten, we kwamen er niet meer uit. Maar ook daarvoor al hebben we te weinig laten zien.”

Toch vond Wijnaldum dat Oranje in het toernooi groeide. ,,Voor het toernooi was er veel kritiek op de speelwijze, dat hebben we gekanteld. Vandaag was een offday. Ik kan het moeilijk verklaren. Het is heel moeilijk, maar het is de realiteit.’’

Volledig scherm © ANP

Volgens Frenkie Jong, die net als Georginio Wijnaldum en Memphis Depay niet zijn dag had, leek het alsof de spelers van Oranje moe waren. ,,Apatisch? Ja ben ik met je eens. Ons spel kwam niet van de grond, na de rode kaart werd het nog moeilijker. We waren tactisch goed voorbereid, maar soms heb je van die dagen... Ook met tien man kun je het beter doen tegen Tsjechië.’’

De Jong wil de vroege uitschakeling niet wijten aan het overschakelen naar 5-3-2. ,,De Hollandse School is niet per se 4-3-3, maar aanvallend voetbal en dat hebben we wel gebracht.’’