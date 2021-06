Wijnaldum: ‘We moeten het nu ook tegen andere landen laten zien’

Volgens Frenkie de Jong had Oranje vaker kunnen scoren. ,,Drie goals is niet slecht, maar hadden we er meer kunnen zijn. Ze speelden best slordig en gaven best wel wat ruimte weg.’’



Het was tegen Noord-Macedonië niet altijd een galavoorstelling, bekende de middenvelder bij de NOS. ,,De eerste 25 minuten waren we heel slordig. Er was veel balverlies, vooral vroeg in de opbouw. Dan krijg je weinig kansen. Gelukkig ging het al snel beter.”



,,Er was in het verdere verloop van het duel veel beweging”, vervolgde De Jong. ,,Met veel dynamische spelers die de bal willen hebben. Als het dan lukt allemaal, ziet het er heel mooi uit.”