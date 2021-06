Wolter Kroes over EK: ‘Finaleplaats is een gevalletje heb de hele nacht liggen dromen’

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Sinds we met 3-2 gewonnen hebben, is die Oranje-koorts er wel. Dat merk ik natuurlijk ook aan mijn plaat. Je kan bijna geen journaal aanzetten of je hoort mijn nummer. Er is aandacht genoeg, alleen geen optredens helaas. Het zou mooi zijn als we toch iets konden doen met schermen op pleinen. Ik heb wel een deal met RTL Boulevard dat ik met een busje op weg ga om de Oranje-koorts onder bekende Nederlanders te peilen. Ik mag dan wel een feestje vieren bij iemand thuis.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„Na zondagavond ben ik wel tevreden met hoe het staat. Ik vind dat De Boer het heel goed gedaan heeft. Ze moesten gewoon een beetje wennen aan elkaar en nog een team worden. Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na, was het echt goed. Als De Ligt fit is, had ik hem er wel ingezet. Hij is één van de beste spelers die we hebben, dus dat zou fantastisch zijn. Ten koste van wie dat moet gaan, dat mag De Boer lekker zelf uitzoeken. Dat zal waarschijnlijk Timber worden, maar ik ben niet één van die 17 miljoen bondscoaches die het beter weet.”

Volledig scherm De opstelling van Wolter Kroes © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Dumfries maakte zondag de beslissende goal. Hij gaat de uitblinker worden. Hij is echt een vechter en iemand die vol gas gaat altijd. De volgende dag had iedereen het over hem. Hij was niet alleen de matchwinner, hij was ook de man of the match.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„Ik ga in een speciaal Wolter Kroes-busje het land in. Zo was ik donderdag bij René Le Blanc op bezoek. Waar we zondag gaan kijken is nog een verrassing. We zetten het busje neer bij iemand in de tuin en dan gaan we de wedstrijd kijken, met alles erop en eraan. We pakken echt flink uit en er wordt ook gezongen. Ik hoop dat tot de finale komen, zodat dit lang door kan gaan. Dat zal helaas wel een gevalletje ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ zijn.”

Wie gaat het EK winnen?

„Ik vond Italië erg goed deze week en ik geef Spanje ook een goede kans. Nederland komt denk ik tot de kwartfinale en daarna gun ik het onze zuiderburen. Die spelen ook zeker niet slecht. Ik denk dat wij dan meteen al het oranje weer rood gaan maken.”

