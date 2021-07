Zo komen Oranje-spelers bij van mislukt EK: zon, zee, strand en jetski's

Het Europees kampioenschap is voor de Oranje-internationals niet geworden van wat ze er van hadden verwacht. Toch moet de knop om om fris te beginnen aan het nieuwe seizoen bij hun clubs. Via Instagram zien we hoe de spelers proberen te ontspannen en daar komen veel jetski's bij aan te pas.

Waar Memphis Depay precies vakantie viert, is niet op te maken uit de foto's en filmpjes die hij plaatst, maar hij is in ieder geval gegaan voor een zonnige plek met azuurblauw water. Geheel in stijl met een Louis Vuitton-outfit kiest hij voor een jetski om te ontspannen. Daar heeft hij zo te zien al enige ervaring mee, want in hoge snelheid raast hij over het water. De jetski is overigens populair bij de Oranje-spelers, want ook Ryan Gravenberch, die vakantie viert in Dubai, en Cody Gakpo op Ibiza gebruiken het watervervoersmiddel.

De vakanties van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn op social media wat minder uitbundig dan die van hun ploeggenoten. De Jong is samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney naar Italië getrokken voor de nodige ontspanning. Dat gebeurt ook aan de waterkant, maar op filmpjes in de Instagram stories van Kiemeney is te zien dat de Barcelona-middenvelder niet met gemotoriseerde voertuigen het water op gaat. De Jong waagt een poging om te suppen, maar blijkt daar minder talent voor te hebben en belandt snel weer terug in het water.



Ook De Ligt vermaakt zich opperbest met zijn vriendin Annekee Molenaar. Voor hun is de vakantiebestemming Ibiza, maar op social media zien we slechts één foto van het stel. Daarop zien we het stel verliefd klaar zitten voor een diner. Iemand reageert grappend: ‘Nu snap ik waarom je die rode kaart pakte.’

Teun Koopmeiners en Nathan Aké laten net als De Jong en De Ligt op Instagram zien het gezinsleven te verkiezen boven een uitbundige vakantie. Maar veel internationals besluiten zich ook even koest te houden tijdens hun vakantie. Zo zien we dat Wijnaldums laatste post is gewijd aan Frank de Boer. Daarin schrijft hij dat ‘dingen niet zo zijn gegaan als gepland'. Maar zijn vakantie? Die houdt hij voorlopig even privé.

