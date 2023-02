De ergernis van een trouw abonnee: kunnen jullie dat woord een keer goed afbreken aub?

macro met marit Het heftige paringsri­tu­eel van de waterjuf­fer: moordende concurren­tie en een multifunc­ti­o­ne­le penis

Van rondvliegen in hartjesvorm tot het met de penis uitlepelen van concurrentiesperma. Het paringsgedrag van waterjuffers is even bizar als bijzonder. Hoe houdt een vrouwtje de regie tussen al die opdringerige mannetjes?