Maak kans om Hit It als eregast van Rico Verhoeven te beleven

met video Vogeltel­ler Rick uit Nijverdal filtert kakofonie aan geluiden: ‘Zanglijs­ters hoor je overal bovenuit’

NIJVERDAL - Boswachter Rick Ruis is een vogelteller. Als hij voor zonsopgang de kakofonie van zanggeluiden op de Sallandse Heuvelrug hoort, is hij op z’n gelukkigst. „De bescheiden roep van de appelvink waarnemen is nog een hele kunst.”

24 april