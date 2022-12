Maak kans op een reis voor vier personen naar Walt Disney World® in Florida

De nieuwe film Avatar: The Way of Water is 14 december gereleased. Ter gelegenheid van deze nieuwe film maak je bij Tubantia kans op een reis voor vier personen naar Walt Disney World Resort in Florida waar je het themaland Pandora - The World of Avatar kunt ontdekken.

De reis is inclusief de vlucht naar Florida, zeven nachten in een Disney Resort Hotel, acht dagen toegang tot de vier Disney Parken in Walt Disney World Resort en een cadeaukaart van 2000 dollar om te gebruiken in de boetieks en restaurants. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken, is inloggen en je gegevens invullen. Je kunt je tot en met 25 december inschrijven.

Zie je geen inschrijfformulier? Klik hier.

Avatar: The Way of Water

Na bijna 13 jaar komt eindelijk het langverwachte vervolg op de grootste film allertijden. Vanaf 14 december draait Avatar: The Way of Water in de Nederlandse bioscopen. Deze nieuwe film speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. De film vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen). We zien de problemen die hen achtervolgen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze voeren om in leven te blijven en de tragedies die ze doorstaan. Klik hier voor de video

Pandora - The World of Avatar

In het themapark Disney’s Animal Kingdom in Walt Disney World Resort in Florida vind je Pandora - The World of Avatar waar de wereld van Avatar tot leven komt. Reis naar Pandora waar zwevende bergen de zwaartekracht trotseren. Waar de natuur tot leven komt en mystieke rivieren stromen. Waar verbazingwekkende attracties wachten om ontdekt te worden. In Avatar: Flight of Passage vlieg je op de rug van een banshee over dit uitgestrekte en prachtige and en in Na’vi River Journey drijf je diep het lichtgevende regenwoud in tijdens een mystieke familieavontuur, welkom in Pandora! Klik hier voor de video.