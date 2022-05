Maak kans op kaarten voor Davina Michelle in Ahoy!

video Boswachter Ine is gefasci­neerd door de paddenstoe­len in de Borkeld: ‘De belangrij­ke compostfa­briek­jes in het bos’

MARKELO - Paddenstoelen spreken tot de verbeelding. Wie kent niet de verhalen over elfjes en dwergen die wonen in het bos in een paddenstoel? Of het liedje van kabouter Spillebeen? De paddenstoel is niet alleen belangrijk in kinderboeken, maar vooral in het ecosysteem. Op pad met boswachter Ine Nijveld, kenner op het gebied van schimmels.

24 oktober