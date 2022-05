Maak kans op twee kaarten voor Ed Sheeran in Wembley Stadium!

Alleen nog lintjes voor echte helden en goedzakken

Het is met de lintjes net als met tatoeages: je bent tegenwoordig bijna hip als je er geen hebt. Zelfs de koninklijke onderscheiding is inmiddels ten prooi gevallen aan inflatie. Niets dan goeds voor al die brave burgers die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak, maar het is allemaal net iets te veel Hennie Huismans Surpriseshow geworden.

