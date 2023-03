Maak kans op twee kaarten voor Feyenoord - Shakhtar Donetsk

natuur Boswachter Alexander over parings­drift op Hof Espelo: ‘Alles staat nu in teken van voorjaar en voortplan­ting’

ENSCHEDE - Zodra het licht wordt, klinkt het lied van de merel. En in de schemer is de mystieke roep van de bosuil te horen. Het zijn de eerste tekenen van het voorjaar. Terwijl het nog maar februari is, hangt de paringsdrift al in de lucht.