Puzzel mee en maak elke dag kans op mooie prijzen

Durf te vragen Dit zijn de dichtre­gels die u het meest raakten: ‘Als puber voelde ik de ‘Welt­schmerz’ in dit ene korte gedichtje’

Soms overkomt het je. Je leest een gedicht en ineens is daar die ene regel of strofe, die je recht in je hart raakt. Afgelopen donderdag was de start van de landelijke poëzieweek. Daarom vroegen we vorige week: ‘Welke dichtregel heeft jou het meest geraakt en waarom?’

29 januari