Scoor twee kaarten voor AZ - Anderlecht

Ze is zeer giftig, heeft acht pootjes en twee uit de kluiten gewassen grijparmen. Ze verlamt haar slachtoffers, maakt hun ingewanden vloeibaar en zuigt ze leeg. Het is maar goed dat de pseudoschorpioen niet groter is dan een potloodgummetje.