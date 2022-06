Sta op het veld met de OranjeLeeuwinnen tijdens Nederland - Finland

natuur In het vroegste voorjaar roept de kievit

De kievit is in Twente en de Achterhoek de ultieme boodschapper van het voorjaar. Zelfs in jaren dat de winter met vorst en sneeuw een staartje krijgt, is menig kievit alweer present. De eieren van het eerste broedsel worden steeds vroeger gelegd.

20 februari