Streetfood smikkelen bij de MaMa’s in schip op Oude IJssel

Met video Met boswachter Rick de Ruiter op zoek naar adders in de Engberts­dijks­ve­nen: ‘Hé, kijk hier eens, een zeldzame gladde slang!’

Op zoek naar adders in natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar, stuiten we plotseling op een gladde slang. Die komt hier zeer zeldzaam voor. Boswachter Rick de Ruiter reageert opgetogen. „Dit is een onverwachte bijvangst.”