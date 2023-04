Win 4 VIP-plekken in de Heineken 0.0 dug-out tijdens de TOTO KNVB Bekerfinale

Pianist Iris Hond: ‘Er is een beeld van mij gevormd dat niet verder af kan staan van wie ik ben’

Pianist Iris Hond (35) speelt Chopin, Einaudi en eigen werk in haar nieuwe concertreeks Dichtbij. Want dichterbij komen, bij zichzelf, bij haar publiek, bij de mensen die ertoe doen in haar leven, is niet makkelijk en wél wat ze wil. ‘Alles wat ik zeg, kan weer worden omgevormd tot iets wat niet klopt.’