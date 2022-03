Win twee kaarten voor Feyenoord - Slavia Praag!

Macro met Marit Het soldaatje: bestuiver, buienradar en bestrijder van ongedierte in één!

DEURNINGEN - Ze is meestal roodoranje. Haar dekschilden zijn zacht en flexibel en ze is slank gebouwd. Ze leeft van kleine, zachte insecten, maar wat nectar op z’n tijd gaat er ook wel in. De kleine rode weekschildkever, in de volksmond: het soldaatje.

20 juni