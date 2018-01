Echt waar: voetballers en journalisten zijn net mensen

BlogAan de Spaanse zuidkust gaat het deze week veel over de omgang tussen voetbalclubs en de meegereisde pers. Dat is niet zo raar, want we klitten hier in de winterstop tijdelijk allemaal samen. Ons kent ons. Er zitten positieve verhalen tussen, maar veelal is er ook de verbazing over de houding van sommige Nederlandse clubs.

Zo zijn er wat bij die journalisten in zo’n trainingsweek als de pest mijden. Een fotograaf vertelde dat hij bij een Nederlandse topclub alleen foto’s mocht maken van de spelers die uit de bus kwamen en daar is voor een lens weinig boeiends aan. Bij een andere club keken spelers eerst angstvallig om zich heen voor ze een vriendelijk woord durfden te wisselen met de meegereisde verslaggever.

Omarmen

Zelf ben ik een week met Heracles op pad geweest, waar ze de pers niet als een noodzakelijk kwaad beschouwen, maar op gepaste wijze omarmen. In Almelo vinden ze: voetballers zijn net mensen, dus we gaan allemaal normaal met elkaar om. Wil je iemand spreken? Geen probleem. Meld ik me voor een quiz, dan vinden jongens het jammer dat ze niet zijn ingedeeld. Ruimte voor discussie en kritiek is er ook. De meeste spelers hebben geleerd dat je daar een grote jongen van wordt.

Feiten

Je leert elkaar in zo’n week samen nog beter kennen. Wie gaan er schuil achter de voetballers? Waarom is de een niet in vorm of zit hij niet lekker in zijn vel? Wie is open en wie trekt zich terug? De criticus kan zeggen dat je als verslaggever en club te dicht op elkaar komt te zitten en daardoor minder kritisch bent. Dat kan, maar persoonlijk denk ik dat transparantie en openheid de gelegenheid biedt om waarheidsgetrouwe verhalen op te schrijven. Het is niet moeilijk je aan feiten te houden, als je ze makkelijk kunt staven.

Natuurlijk is Heracles een kleine club, waar geen hordes journalisten voor de deur staan. Maar soms vraag je je af of clubs beseffen dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dat het over voetbal gaat en niet over de wereldvrede die op het spel staat. Dat een beetje vriendelijkheid en gastvrijheid al een heel hoop goed kan doen. Waarom? Omdat de meeste journalisten ook net mensen zijn en voor een groot deel het imago van je club bepalen.